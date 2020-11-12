Житель Краснодара погасил крупный долг после ареста машины

Фото пресс-службы УФССП РФ по краю

Житель краевого центра накопил долги на общую сумму в несколько сотен тысяч рублей. Но платить их не собирался. Тогда к взысканию подключились приставы.

- Дело находилось на исполнении в отделе судебных приставов по Центральному округу Краснодара. После отказов должника платить, специалисты выяснили, что у него в собственности есть автомобиль, который можно реализовать в счет погашения долга, - сообщили «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Приставы нашли машину о дворе дома, где проживает мужчина. Транспорт арестовали и забрали на эвакуаторе. Но собственник не захотел прощаться со своей «ласточкой». Он одумался и на следующий день предъявил приставам квитанции обо всех оплаченных задолженностях.

- Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением, автомобиль «BMW» возвращен владельцу, - добавили в краевом УФССП РФ.