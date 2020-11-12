В суды Кубани поступило почти 400 дел по нарушениям режима повышенной готовности

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В Краснодарском крае усилили режим повышенной готовности. Власти запретили заведениям общественного питания работать после полуночи. Тех, кто игнорирует предписания, - штрафуют. За две недели в суды в края поступило 380 дел об административных правонарушениях, из которых уже 200 рассмотрено

- По 80 делам судьи вынесли предупреждения. 45 лицам суд назначил штрафы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, в том числе за нарушение масочного режима, а за нарушение режима повышенной готовности оштрафовано 73 юридических и физических лица, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого суда.

Один из антипримеров нарушения режима повышенной готовности – кафе «Черный кот» в Гулькевичском районе. Заведение закрыли на 90 суток за работу после полуночи. Также суд оштрафовал индивидуального предпринимателя на 50 тысяч рублей.