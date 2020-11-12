На Кубани с агрокомплекса экс-губернатора Ткачева сняли действующие 7 лет ограничения

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Осенью 2013 года стало известно, что на территории молочно-товарной фермы бывшего кубанского губернатора Александра Ткачева в Выселковском районе, установлен карантин. Соответствующее постановление подписал руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос.

Ограничительные меры были наложены из-за выявленного лейкоза крупного рогатого скота на предприятии в станице Крупской. После того, как пришли результаты лабораторных исследований, которые подтвердили наличие заразы, были приняты меры по сдерживанию инфекции.

- Необходимо изолировать зараженных вирусом лейкоза животных на предприятии, немедленно сдать их на убой, - указывалось в документе. - Кроме того, запрещен вывоз животных с фермы.

Спустя семь лет в связи с оздоровлением от вируса лейкоза крупного рогатого скота карантин сняли.

- Приказываю отменить ограничительные мероприятия на территории предприятия, - сообщается в новом постановлении руководителя департамента ветеринарии Краснодарского края.

Молочно-товарная ферма в Выселковском районе заработала в прежнем режиме.