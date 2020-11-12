Плюс 153: В Краснодарском крае продолжает расти количество заболевших коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. Уже неделю график по коронавирусу идет только в рост. 9, 10 и 11 ноября было выявлено 144, 146 и 150 человек с COVID-19 соответственно. По данным на 12 ноября за последние сутки число заболевших на Кубани выросло на 153 человек. Новые случаи выявлены в 25 районах края.

- В Краснодаре заболели 38 человек, в Белореченском районе и Анапе - по 15, в Северском и Абинском районах – по 12, в Темрюкском – 11. В больницах Сочи прибавилось девять новых пациентов с COVID-19. В Тихорецком районе положительный тест оказался у шести человек, в Горячем Ключе – пять. По четыре случая зафиксировано в Выселковском и Крымском районах, по три – в Новороссийске, Кореновском и Староминском районах. По двое инфицированных выявлено в Приморско-Ахтарском районе и Геленджике. По одному человеку заболели в Армавире, а также Динском, Ейском, Каневском, Курганинском, Ленинградском, Тимашевском, Щербиновском и Белоглинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

Также известно, что среди зараженных коронавирусной инфекцией – 15 детей, самому маленькому из которых всего три месяца.

Стоит отметить, что 45 жителей края в настоящее время находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо – на ЭКМО.