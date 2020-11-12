АО «Черномортранснефть» выполнило диагностику четырех резервуаров на производственных объектах

Фото: АО «Черномортраснефть».

На производственных нефтеперекачивающих станциях Краснодарского районного управления магистральных нефтепроводов (КРУМН) АО «Черномортранснефть» завершена программа полного диагностического обследования резервуаров под хранение нефти с целью определения технического состояния емкостей и своевременного выявления дефектов.

На линейных производственных станциях (ЛПДС) «Крымская», «Хадыженская» и нефтеперекачивающих станциях (НПС) «Карская» и «Заречье» были выведены из эксплуатации и диагностированы три стальных (РВС) и один железобетонный резервуар (ЖБР).

В рамках диагностики специалистами АО «Транснефть-Диаскан» был выполнен контроль технического состояния конструкций и элементов РВС, в том числе визуально-измерительный, ультразвуковой, радиографический и магнитный. Проведены геодезические измерения, проверена работоспособность технологического оборудования.

По результатам диагностики два РВС на ЛПДС «Крымская» и НПС «Карская» были выведены на техническое перевооружение с целью устранения выявленных дефектов и продления срока безопасной эксплуатации опасного производственного объекта (ОПО) еще на 10 лет. Еще один стальной резервуар выведен на реконструкцию. У емкости будет полностью модернизирована технологическая обвязка, заменено устаревшее оборудование.

Железобетонному резервуару на НПС «Заречье» был продлен срок эксплуатации, в текущее время он введен в товарно-коммерческие операции.

Полное диагностическое обследование резервуаров проводится раз в 10 лет для объектов, у которых истекает срок безопасной эксплуатации.

Техническая диагностика резервуаров была проведена в рамках программы диагностического обследования объектов АО «Черномортраснефть» на 2020 год. Всего в текущем году на производственных объектах общества полное техническое обследование будет проведено восьми резервуарам.