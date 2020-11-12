В Новороссийске ветер усилится до 23 м/с

Сильный ветер будет дуть два дня Фото: Евгения ГУСЕВА

В городе-герое распространили экстренное предупреждение по сильному ветру. Стихия даст волю 12 и 13 ноября.

- 12-13 ноября в городе Новороссийске Краснодарского края ожидается усиление ветра, порывы будут достигать 23 метров в секунду, - сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Жителей и гостей просят не выходить без необходимости на улицу, а также находиться подальше от деревьев, столбов электропередач и других конструкций. При возникновении ЧС спасатели просят сообщать об этом по телефону 112.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодар пришли первые заморозки. В ночь на 12 ноября температура воздуха опустилась до минус 1 градуса. До конца недели в регионе будет прохладно и сухо. А с понедельника пройдет дождь.