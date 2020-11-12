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Происшествия

Двое краснодарцев убили друга ради его машины

Суд присяжных признал мужчин виновными
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Прения сторон по обсуждению последствий вердикта будут выслушаны 26 ноября

Прения сторон по обсуждению последствий вердикта будут выслушаны 26 ноября

Двое жителей Краснодара 37-летние Владимир Табаран и Евгений Погорельцев решили забрать машину у знакомого. А перед этим – договорились убить мужчину.

- В ноябре 2018 года двое мужчин попросили своего 39-летнего знакомого отвезти их из Краснодара в Приморско-Ахтарский район. В «Мазде» по дороге они напали на жертву и убили. После чего похитили автомобиль, две банковские карты, две тысячи рублей, а также его мобильный телефон. Труп спрятали в лесном массиве между станицами Северской и Азовской Северского района, а документы сожгли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Коллегия присяжных заседателей признала мужчин виновными.

- За наиболее тяжкое из преступлений мужчинам грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, - добавили в пресс-службе краевого суда.

Криминал