Детский сад на улице Посадского в Краснодаре откроют в начале следующего года

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В Восточно-Кругликовском микрорайоне завершают строительство одного из самых больших в краевом центре детсадов. Он рассчитан на 300 мест. Рабочие возводят здание быстро, не исключено, что его введут в эксплуатацию раньше срока.

- Детский сад на улице Героя Владислава Посадского достроят уже в декабре. А в начале следующего года он примет первых воспитанников, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Строительство детского сада идёт с опережением сроков на три месяца. Сейчас на объекте работают 58 человек, задействованы 3 единицы техники. Продолжаются работы по внутренней отделке здания, а также ведется благоустройство территории.

- Здание детсада будет состоять из трёх соединённых двухэтажных блоков. В первом и втором блоках будут 16 групповых ячеек, четыре из них — ясельные, - добавили в мэрии.