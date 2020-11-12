Аэропорт Геленджика обновит парк техники на 100 млн рублей

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В Геленджике активно готовятся к переходу в новый аэровокзальный комплекс. В модернизацию парка техники аэропорта инвестируют более 100 млн рублей. Всего планируется закупить порядка 30 позиций.

- В следующем году закупят два автобуса для перевозки пассажиров, два самоходных трапа, ленточный транспортер для погрузки и разгрузки багажа и универсальный автомобиль для уборки аэродрома. Также служба наземного обслуживания получит четыре электротягача, установку воздушного запуска двигателей и большегрузные тележки с откидными бортами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Такое масштабное обновление аэропорт города-курорта проводит впервые за 10 лет.

- Техника выработала свой ресурс и требует замены. Модернизация положительно скажется на качестве предоставляемых услуг не только для пассажиров, но и в большей степени для авиакомпаний, - отметил генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.