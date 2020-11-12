В Краснодаре полностью перекроют участок улицы Октябрьской

Фото: krd.ru

В центре краевой столицы с 15 ноября этого года по 15 января 2021 года будут модернизировать участок коллектора. В связи с работами по улице Октябрьской полностью перекроют движение на от Мира до Ленина. Также будет невозможно пересечь улицу Октябрьскую на пересечении с Орджоникидзе. Водителям советуют заранее искать альтернативные пути.

- Для автомобильного транспорта движение будет ограничено, а для общественного – организуют реверсивное движение. Здесь установят дорожные ограждения и предупреждающие знаки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: krd.ru

Также в мэрии добавили, что на месте проложат водопровод протяженностью 340 метров. Работы будут вестись с помощью современных технологий, в том числе с использованием метода горизонтально-направленного бурения. Это позволит не навредить городскому ландшафту и зеленой зоне.