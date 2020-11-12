С фермы на Кубани бесследно исчезли 56 коз

Фото Евгении Гусевой

История с 52-летним фермером из Мостовского района является очередным подтверждением старой истины о том, что жадность-плохой помощник в делах.

Этому фермеру двое владельцев козьего стада доверили своих питомцев - на ферме животных должны были пасти, заботиться о них и следить за увеличением поголовья.

Поначалу все шло отлично: козы исправно паслись, а фермер столь же исправно получал от их хозяев деньги за работу.

Трудно сказать, что именно толкнуло мужчину на последующие действия. Видимо, в какой-то момент он решил радикально увеличить выручку от своей работы.

Поэтому он взял, да и продал все стадо в 56 голов заезжим перекупщикам, получив от этой сделки около 280 тысяч рублей.

Хозяева животных, не обнаружив во время визита на ферму своих рогатых любимцев, предсказуемо обратились в полицию. Фермера задержали.

Вскоре состоится суд. Алчному аграрию грозит до 5 лет тюрьмы за присвоение чужого имущества.

- Следственным отделом ОМВД России по Мостовскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 52-летнего жителя Приморско-Ахтарского района по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата»,- сообщает ГУ МВД по краю.