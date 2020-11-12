Перед началом горнолыжного сезона зимние курорты Кубани проверят на соблюдение режима в пандемию

Фото администрации КК

На заседании регионального оперативного штаба отмечено, что массовые проверки соблюдения режима повышенной готовности в связи с пандемией дают свои результаты. Носить маски в общественных местах стали гораздо больше жителей края.

Губернатор Кубани призвал не расслабляться и продолжать эту работу, в том числе и учитывая приближающийся зимний туристический сезон. Сейчас в регионе в проверках участвуют более 100 рейдовых групп из числа полицейских и сотрудников местных администраций.

– 90% номеров в Красной поляне уже забронировано. Принципиально важно сохранить стабильную эпидобстановку. До конца года мы ожидаем еще около миллиона туристов. Необходим максимальный контроль за соблюдением санитарных норм в гостиницах, отелях, в местах отдыха туристов. Нужно пройти по всем объектам размещения, – отметил Вениамин Кондратьев.

При этом губернатор особо подчеркнул, что во время проверок нельзя допускать перегибов, закрывать заведения за мелкие нарушения.

– Мы должны выдержать баланс между соблюдением санитарных норм и сохранением экономики. Если нарушение незначительное, можно ограничиться беседой, – сказал глава региона..