СГУ принимает участие в прививочной кампании

Фото предоставлено пресс-службой СГУ .

Более 200 преподавателей и студентов Сочинского государственного университета сделали профилактические прививки против гриппа за минувшую декаду. Ни у кого из них не возникло осложнений. Профилактические прививки наверняка помогут избежать заболевания гриппом.

- Сделать добровольную профилактическую прививку от гриппа преподавателям и студентам Сочинского государственного университета очень легко. Для этого надо обратиться в медицинский центр СГУ, записаться на определенный день, а затем прийти и сделать прививку, - сообщил врач медицинского центра Александр Бескосный.