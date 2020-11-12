Геленджик готовится к монтажу первой части глубоководного выпуска

На Курорте полным ходом идет строительство глубоководного выпуска. Напомним, работы начались 1 августа текущего года в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного администрацией города с инвестором. Протяженность трубопровода составит 1734 м, а максимальная глубина залегания в море - 36 метров.

Строительство глубоководника проходит в несколько этапов. Перед началом работ эксперты обследовали на остаточную минную опасность морское дно Геленджикской бухты. Начались работы по углублению и выравниванию траншеи под укладку трубы диаметром 820 мм.

- В настоящее время ведется разработка скального грунта под водой: из 2422,5 кубометров выбрано порядка 800 кубометров грунта. Подрядная организация приступила к восстановлению технологической дамбы для устройства щебеночной постели под трубопровод на мелководье – сообщил глава курорта Алексей Богодистов.

По его словам, к концу ноября к укладке в подводную траншею будут подготовлены первые двенадцать 30-метровых труб. Нанесением антикоррозийного покрытия на трубы занимался Тимашевский завод. Все этапы строительства тщательно контролируются. Приемочная комиссия проверила качество нанесенного покрытия, сварку стыков будущего глубоководного выпуска, изучила сопроводительную документацию. Кроме того, в лабораторных условиях специалисты проверили сварку допускных стыков на разрыв. В данный момент подрядчик осуществляет сборку труб в плети для дальнейшей транспортировки к месту подготовленной траншеи.