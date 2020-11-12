Менеджер банка на Кубани перевел себе со счетов клиентов более полумиллиона рублей

Фото Андрея Абрамова

46-летний менеджер банка в Новокубанском районе решил превратить свою работу в высокодоходный личный бизнес.

Мужчина имел доступ к персональным данным и счетам клиентов, и небольшими суммами периодически переводил деньги с их счетов на свой.

Менеджер явно вошел во вкус, поскольку обворовал таим способом 40 человек на общую сумму более 500 тысяч рублей. Потерпевшие обратились в полицию.

Сотрудники угрозыска сумели отследить финансовые потоки и реквизиты из получателя, а затем и установить его личность. В конце концов к ничего не подозревавшему менеджеру домой нагрянули полицейские.

- Следственным отделом ОМВД России по Новокубанскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет,- сообщает ГУ МВД по краю.