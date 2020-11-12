На Кубани власти привлекают такси для перевозки участковых врачей

Фото администрации КК

30 новых автомобилей для участковых врачей получат поликлиники в городах и районах края до конца 2020 года.

Между тем, это не поможет полностью решить проблему мобильности медиков, которые сейчас массово вынуждены добираться к пациентам на общественном транспорте.

В регионах страны вопрос решается разными способами. Где-то местные администрации закрепляют транспорт за поликлиниками. Иногда просят помощи у бизнеса.

- Прошу помочь нам, медики не могут обслужить много пациентов, если передвигаются на общественном транспорте, – обратилась замглавы Кубани Анна Минькова к губернатору и главам городов и районов во время заседания краевого оперштаба.

Вениамин Кондратьев в ответ на это поручил изучить возможность привлечения такси к перевозке врачей.

– Давайте посчитаем, сколько на район нужно машин такси, и будем оплачивать по счетчику. Это будет недешево, но с точки зрения человеческой жизни недорого. Врачей нужно беречь. И мы сможем компенсировать им поездку на дом к больным, – отметил глава региона.