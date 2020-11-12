В Сочи двое чиновников «забыли» указать в декларации гектар земли и более 20 счетов в банках

Фото мэрии Сочи

Прокуратура Сочи в ходе проверки нашла грубые нарушения закона о противодействии коррупции двумя сотрудниками мэрии.

Как выяснилось, двое чиновников в течение нескольких лет предоставляли работодателю фиктивные данные о своих доходах и имуществе.

Работники департамента «забыли» указать в декларации данные о 3 земельных участках общей площадью в целый гектар. Не упомянули они и о двух жилых домах и двух квартирах, а также о доходах на сумму свыше 5,5 млн руб.

Кроме того, чиновники скрыли от декларирования более 20 банковских вкладов.

- По результатам проверки прокуратура главе города Сочи внесла представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, по результатам рассмотрения которого указанные лица уволены в связи с утратой доверия,- сообщает прокуратура края.