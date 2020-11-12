Двое вооруженных мужчин на Кубани похитили 19-летнюю девушку

Фото СУ СК по краю

10 ноября 2020 года двое мужчин, ехавшие в БМВ в станице Пластуновской, заметили на остановке 19-летнюю девушку. Они подъехали к ней и предложили прокатиться вместе, но она отказалась.

Тогда сидевшие в машине принялись угрожать ей травматическим пистолетом, и все-таки заставили сесть в автомобиль. При этом девушка успела позвонить своим родственникам, а те сообщили о случившемся в полицию.

Задержать похитителей удалось лишь в Сальске, куда они отвезли девушку. Сама жертва похищения не пострадала.

- Следственным отделом по Динскому району СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 39 и 26-летнего приезжих. Они подозреваются в похищении 19-летней местной жительницы, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия (пп.«а,в,г» ч.2 ст.126 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.