Спортсмены из Сочи заняли призовые места на чемпионате Краснодарского края по самбо

Фото мэрии Сочи

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора соревнования проводились без присутствия зрителей, все участники предоставляли справки об отсутствии COVID 19. Сразу четыре сочинских спортсмена заняли призовые места.

В весовой категории до 79 кг первое место завоевал мастер спорта Завен Келешьян. Среди девушек в категории до 54 кг лучшей стала мастера спорта Кристина Карекян.

Другой представитель Сочи – мастер спорта Вартан Хачатрян – занял второе место в весовой категории до 88 кг. В весовой категории до 65 кг третье место у кандидата в мастера спорта Татьяны Рюминой. Тренирует всех призеров краевого первенства Руслан Антонян.

– Представители Федерации борьбы дзюдо и самбо города Сочи традиционно занимают призовые места на международных и всероссийских соревнованиях. Так, на первенстве мира по самбо в Сербии сочинец Леван Манукян занял второе место. Победа на краевом чемпионате стала очередным подтверждением высокого уровня подготовки наших спортсменов. Эти виды спорта очень популярны среди сочинской молодежи, и администрация города продолжит оказывать федерации всестороннюю поддержку, – рассказал директор департамента спорта и физической культуры администрации Сочи Сергей Пилосян.

Федерация борьбы дзюдо и самбо города Сочи объединяет несколько спортивных школ олимпийского резерва и спортивных клубов, в которых занимается почти 5000 человек. Из них самбо – более 1600 спортсменов.