В Сочи проходят рейды по проверке соблюдения режима повышенной готовности

Фото мэрии Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в режиме онлайн принял участие в заседании краевого оперштаба 12 ноября.

Администрация курорта совместно с территориальным отделом Роспотребнадзора продолжает регулярно контролировать соблюдение организациями и жителями Сочи ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса.

– Ситуация в Сочи остается под контролем, очагов заболевания у нас нет. Нужно увеличить число рейдов с упором на Красную Поляну. В состав мониторинговых групп войдут и волонтеры, – отметил в ходе заседания мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Рейдовые группы проверяют выполнения требования режима повышенной готовности. Уже выписаны первые протоколы о нарушениях.

Накануне в Сочи рейды прошли в транспорте общего пользования, проверено более 90 автобусов. В двух автотранспортных предприятиях выявлены пять водителей, находившихся на рабочем месте без медицинских масок. Соответствующие акты переданы в Роспотребнадзор.

На посту Магри, на железнодорожных вокзалах и в аэропорту Сочи появятся экраны, которые будут информировать приезжающих, что в городе действует масочный режим, во время пребывания на курорте необходимо использовать средства индивидуальной защиты и дезинфекции, ограничены массовые мероприятия.