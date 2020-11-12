23-летний житель Краснодара обокрал два магазина на 800 тысяч рублей

Фото Светланы Маковеевой

В отдел полиции Карасунского округа Краснодара с заявлением о краже обратились владельцы двух магазинов.

Они рассказали, что кто-то, разбив окно, проник в помещения ювелирной мастерской и пункта ремонта смартфонов. После этого визита хозяева торговых точек не досчитались драгоценностей и мобильных телефонов на общую сумму около 800 тысяч рублей.

Вскоре оперативники угрозыска установили личность и местонахождение подозреваемого.

Им оказался ранее судимый 23-летний краснодарец.

Полицейские задержали его у него дома и доставили в отдел.

Как рассказал злоумышленник, часть похищенного имущества он уже успел продать а деньги потратил на свои нужды. Сейчас он находится под стражей.

- Следственным подразделением УМВД России по городу Краснодару в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 и 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.