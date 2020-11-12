В Сочи выступят артисты балета из ведущих театров страны

Фото Фонд "Талант и успех"

Музыкальный фестиваль «Сочи.Сириус» продолжает знакомить сочинцев и туристов с шедеврами мирового театрального искусства и солистами ведущих театров страны.

Впервые на фестивале пройдут сразу два вечера балета, на которых выступят артисты труппы Астраханского театра оперы и балета, а также прима-балерина Большого театра, народная артистка России, лауреат премии «Золотая маска» Мария Александрова и премьер Большого театра, заслуженный артист России Владислав Лантратов.

13 ноября зрители увидят один из наиболее знаменитых балетных представлений классики — «Дон Кихот».

14 ноября в праздничном гала-концерте будут показаны номера из произведений , входящих в сокровищницу национальной и мировой культуры.

Выступления пройдут на открытой площадке ледовой арены «Шайба».

- Такое событие нельзя пропустить, потому что это будет грандиозный праздник танцевального искусства,- отметил художественный руководитель Фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай.