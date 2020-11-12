В Краснодаре отроется художественная выставка «Букет Кубани»

Фото Выставочного зала

С 19 ноября в краевом выставочном зале изобразительных искусств начнёт работу персональная выставка живописи и графики краснодарской художницы Татьяны Куркчи «Букет Кубани». В экспозиции будет представлено около 30 работ.

Большую часть экспозиции будут составлять натюрморты.

- Особый интерес вызывает то, как автор изображает цветы. Прекрасное многоцветие покрывает всё свободное пространство холста и даёт нам возможность полностью насладиться красотой настурций, астр, колокольчиков и других цветов. Дополнять экспозицию будут пейзажи, на которых художник запечатлела виды родной Кубани , - сообщает пресс-служба выставочного зала.

Татьяна Куркчи в 1980 году окончила художественно-графический факультет Кубанского государственного университета.

Сейчас художница работает доцентом кафедры живописи на том же факультете. Является членом Союза художников России. Принимает участие в международных, краевых и городских выставках. Работы Татьяны Куркчи хранится в частных коллекциях Германии, Италии и Алжира.