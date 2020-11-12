Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности. Такое решение глава региона принял в связи с текущей эпидобстановкой.

Как бы не хотелось жителям Кубани забыть о всех коронавирусных ограничениях, реалии, увы, пока не позволяют этого сделают. Ежедневно фиксируют более 150 заболевших COVID-19 - это вызывают тревогу у врачей, которые уже 8 месяцев работают в авральном режиме.

Меры, которые ранее были введены в Краснодарском крае, помогают сдержать инфекцию, поэтому решено их оставить.

- Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 336,2, - уточняют в оперштабе региона. - При этом выписаны с выздоровлением 12265 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 19080 случаев заражения, в том числе у 1648 детей.

Так что все ранее действующие запреты сохраняются еше на две недели - до 1 декабря. Жители Кубани по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.

Новое постановление о продлении режима повышенной готовности

Новое постановление о продлении режима повышенной готовности