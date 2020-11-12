На курортах Краснодарского края снимают сразу несколько фильмов и сериалов

Фото администрации КК

В конце октября в Геленджике начались съемки 6-го сезона сериала «Ищейка» о подполковнике полиции Александре Кушнир, которую играет Анна Банщикова.

Здесь же завершаются съемки художественного фильма «Любовь» режиссера Николая Хомерики. Проект финансово поддерживает Министерство культуры РФ. В ленте заняты актеры Ольга Бодрова, Валерий Степанов, Юлия Ауг и Андрей Смоляков.

В Краснодаре и в других районах края начались съемки сериала «Менталистка» ,который покажет «Россия 1». Главную роль исполняет Александра Власова. Режиссер - Александр Баранов.

В ВДЦ «Орленок» закончились съемки фильма - фэнтези. Картина «Легенды “Орлёнка”» рассказывает о добре и зле, дружбе, Премьера фильма запланирована на осень 2021 года.

,В Сочи и Абхазии завершились съемки сериала «Нежность» с Викторией Исаковой в главной роли.

- В проекте также заняты актеры Евгений Цыганов, Константин Хабенский, Анна Михалкова, Юлия Пересильд, Михаил Лабковский, Равшана Куркова, Ингеборга Дапкунайте,- сообщает администрация края.