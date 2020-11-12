Режим самоизоляции в Краснодарском крае 2020 снова продлен

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19 ежедневно сообщает об эпидобстановке в крае. И пока причин для отмены действующих ограничений нет. Режим повышенной готовности вновь продлен. Как минимум до зимы на Кубани сохраняется обязательный масочный режим, не будут проводиться массовые мероприятия.

Кроме того, власти обращают внимание на режим самоизоляции, который обязаны соблюдать жители края.

Согласно новому постановлению, не покидать дом и свести к минимуму социальные контакты рекомендуют людям старше 65 лет, а также тем, кто находится в группе риска. В частности, это люди, состоящие на диспансерном учете в связи с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания. Они по-прежнему смогут выходить из дома только в случае крайней необходимости - в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, в больницу или поликлинику.