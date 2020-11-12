На Кубани инспекторов ГИБДД поймали на взятке в 10 тысяч рублей

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На Кубани двух инспекторов ГИБДД поймали на взятке в 10 тысяч рублей. Госавтоинспекторы указали в рапорте, что женщина-жертва ДТП, получила травмы не в аврии, а упала с высоты. Таким образом, они за деньги помогли водителю, сбившему пешехода, уйти от уголовной ответственности.

- На бывших инспекторов завели уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что сотрудники полиции дорожно-патрульной службы ГИБДД отдела МВД России по Северскому району по результатам служебной проверки уволены из органов внутренних дел.

- Их проступок порочит честь и достоинство служителей закона, - заключили представитель пресс-службы.