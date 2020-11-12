В Краснодаре осудили семерых мошенников, которые обманули дольщиков на 269 млн рублей

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В Краснодаре суд приговорил семерых жителей Краснодара на сроки до 10 лет колонии за обман 265 дольщиков. Общая сумма ущерба - 260 млн рублей.

Прикубанский районный суд приговорил мошенников к разным срокам заключения - от 4 до 10 лет.

По версии следствия в 2011 году член религиозной организации Церкви веры евангельской "Вифания" А. Личман организовал группу. Ее члены похищали деньги людей, которые были внесены на приобретение жилья на этапе строительства. Дольщикам предлагалось долевое участие в строительстве дома на улице Чайковского в Краснодаре. Личман получил максимальный срок - 10 лет лишения свободы.

- Отбывать наказание осужденным предстоит в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.