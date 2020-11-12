В Краснодаре в 2021 году планируют создать три выделенные полосы для транспорта

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В Краснодаре в 2021 году намечено сделать выделенные полосы для общественного транспорта. Новая разметка появится на двух улицах: Тургенева и Атарбекова.

- Совместно с «Высшей школой экономики» разработана программа поэтапной модернизации улично-дорожной сети Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии краевого центра. - Среди ее основных направлений — обустройство новых выделенных полос для общественного транспорта.

Представитель пресс-службы уточнила, что к 2034 году в Краснодаре планируется увеличить число участков с приоритетным движением общественного транспорта до 45 км.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Краснодаре загруженность дорог превышает предельный норматив в два раза. Об этом стало известно на заседании городского Совета по дорожному хозяйству и транспорту.