На выходных в Краснодарском крае будет сухо и солнечно

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В Краснодарском крае установилась по-осеннему прохладная погода, по ночам уже давит мороз. Не исключение и эти выходные.

- 13 ноября в регионе облачно, без осадков. 13 и 14 также в крае осадков не ожидается. Днем температура воздуха в течение трех днем будет подниматься не выше 10 градусов. А по ночам ожидаются заморозки – до -1, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, следующая неделя будет еще холоднее. Также с понедельника ожидаются дожди, которые прокапают несколько дней.

Ранее "Комсомолка" публиковала снимки квадратных облаков, которые запечатлели в Краснодаре с земли и с воздуха. Причиной явления эксперты назвали холодный фронт. Облака не развивались из-за сильного ветра на высоте. Их будто отрезали ножом, а краснодарцы наблюдали ровный краешек.