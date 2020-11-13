Наличие масок и перчаток проверяют у сотрудников кубанских финансовых организаций

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае усилили режим повышенной готовности. За несоблюдение требований – штрафуют.

- С начала ноября в регионе проверили 84 финансовых организаций. В 19 офисах кредитных, страховых, микрофинансовых организаций были выявлены нарушения – отдельные специалисты работали без масок и перчаток, клиенты также находились в помещениях без индивидуальных средств защиты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Со всеми нарушителями проведена разъяснительная беседа. В 10 организациях составлены административные протоколы, сотрудникам и руководителям грозят штрафы от 1 до 30 тысяч рублей. Там были допущены грубые и неоднократные нарушения.

Рейды в регионе продолжатся. Режим повышенной готовности губернатор продлил до 1 декабря.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в суды Кубани поступило почти 400 дел за нарушение режима повышенной готовности.