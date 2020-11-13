В Сочи приставы обманом задержали мать за полумиллионный долг по алиментам

Фото пресс-службы краевого УФССП РФ

Краснодарским приставам поступило разыскное задание от коллег из Свердловской области. Местная жительница задолжала на содержание собственного ребенка, которого суд оставил с отцом, 633 тысячи. Не захотев платить алименты, мать-кукушка сбежала на Кубань.

- Неплательщицу удалось найти через соцсети. По фотографиям выяснилось, что она проживает в Сочи. Встретиться с женщиной удалось приставом только обманом. Представитель закона в интернете предложил должнице организовать фотосессию по искусству в области парикмахерских услуг. Это ее заинтересовало должницу. А когда дама пришла на встречу, ее задержали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Женщину доставили в отдел судебных приставов. Там ее предупредили об уголовной ответственности за неуплату алиментов. Сейчас ведется работа по взысканию долга.