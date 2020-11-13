Вениамин Кондратьев подписал проект бюджета Кубани на три года

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 13 ноября подписал проект краевого бюджета на ближайшие три года. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

- Сегодня подписал проект главного финансового документа края, - написал Кондратьев, отметив, что в ближайшее время бумаги передадут на рассмотрение в ЗСК. Первое чтение состоится 25 ноября.

Доходы краевого бюджета составят почти 289 млрд рублей. При формировании казны несколько отраслей стали приоритетными.

- В следующем году будет больше всего уделено внимания здравоохранению, образованию, культуре и спорту. Кроме того, обеспечим поддержку агропромышленного, санаторно-курортного комплексов, малого и среднего предпринимательства, продолжим развитие дорожной инфраструктуры, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.