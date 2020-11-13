Новый корпус школы № 87 в Краснодаре откроется в сентябре 2021 года

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В Юбилейном микрорайоне краевого центра полным ходом идет строительство нового корпуса школы №87. Это здание будет блоком для начальных классов на 300 мест.

- Основная школа и пристройка будут соединены отапливаемой галереей. Сейчас в новом корпусе рабочие возводят наружные стены. Также строители приступают к монтажу кровли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Возведение трехэтажного блока начальных классов по улице Бульварное кольцо, 9 планируют завершить в первом полугодии следующего года. Первых учеников новый корпус примет в сентябре 2021 года.

- На первом этаже здания будет спортзал, душевые, кабинеты для первоклассников, на втором – кабинеты для учеников вторых и третьих классов, библиотека и учительская, а на третьем этаже будут заниматься четвертые классы, также здесь разместят зал для занятий хореографией и гимнастикой, - добавили в мэрии.