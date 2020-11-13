В Краснодарском крае снизился уровень безработицы

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае с начала года в центры занятости населения обратилось 309 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

- Наибольшее количество заявлений в службы занятости поступило во время карантина. Но половина из них искали работу либо более года, либо впервые искали работу, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Службы занятости помогли трудоустроиться 78,5 тысячам кубанцев. В настоящее время еще более сотни человек стоят на учете как безработные.

- Уровень безработицы в регионе снизился. На 1 сентября он равнялся 4,9%, на 1 октября - 4,6%, - добивали в региональном минтруда.

В настоящее время на рынке труда Кубани уже насчитывается почти 50 тысяч свободных рабочих мест.