На Кубани зафиксирован новый антирекорд по заболевшим коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. Уже неделю график по коронавирусу идет только в рост: сообщалось о 144, 146, 150, 153 выявленных случаев COVID-19. По данным на пятницу, 13 ноября, за последние сутки зафиксировано 154 заболевших.

- В Краснодаре заболело 46 человек, в Кущевском районе – 15, в Тихорецком – 13. По восемь случаев инфицирования выявлено в Горячем Ключе и Северском районе, шесть – в Анапе. По пять пациентов получили положительные результаты на коронавирус в Новороссийске и Армавире, а также Выселковском, Новокубанском, Павловском и Туапсинском районах. По четыре человека с COVID-19 зафиксированно в Сочи и Успенском районе, три – в Славянском. По два новых пациента прибавилось в госпиталях Ейского, Калининского, Крыловского, Темрюкского и Щербиновского районов. По одному заболевшему отмечено в Абинском, Красноармейском, Курганинском, Отрадненском, Староминском, Усть-Лабинском и Крымском, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

Также известно, что за сутки среди заболевших коронавирусом оказалось 10 детей. В настоящее время 51 человек находится в тяжелом состоянии, из них 47 – на аппаратах искусственной вентиляции легких, четверо – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.