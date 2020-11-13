На Кубани скончались еще пять человек с COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 13 ноября в четырех районах Кубани произошло пять летальных случаев.

- Два человека умерло в краевой клинической больнице №1 в Краснодаре. Здесь не стало 52-летнего краснодарца и 50-летнего жителя Славянска-на-Кубани. В Новороссийске умер житель Геленджика 61 года. В местной больнице перестало биться сердце 78-летней жительницы Темрюкского района. В Армавире скончался 73-летний житель Успенского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

У всех умерших наряду с коронавирусом были сопутствующие заболевания, в том числе и сердечные.

Количество заболевших COVID-19 продолжает расти. По данным на 13 ноября в Краснодарском крае за сутки заразились 154 человека. Больше всего инфицированных выявили в Краснодаре, Кущевском и Тихорецком районах.