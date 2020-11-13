«Роза Хутор» обеспечил высадку черных тополей на севере Краснодарского края

Посадка лесных культур проходит в течение этой недели в Каневском районе Краснодарского края в рамках Постановления Правительства РФ от 7 мая 2019 г. № 566. Согласно этому документу, региональное Министерство природных ресурсов определило наиболее перспективный и нуждающийся в восстановлении участок леса. С учетом правил и лесорастительных условий перспективным видом для культивации определен тополь черный.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Новый лесной массив будет выполнять почвозащитную и водорегулирующую функцию, а благодаря быстрому росту – вскоре даст тень и укрытие для лесных животных, в том числе лис, фазанов и других характерных для региона представителей фауны.

Как отметил руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев: «Компенсационная высадка саженцев проходит в соответствии с законодательными требованиями и в рамках профинансированного курортом природоохранного проекта, сопровождающего строительство канатной дороги на южном склоне хребта Аибга. Мы получили от Минприроды Краснодарского края согласование на участок земли лесного фонда для искусственного лесоразведения, далее, в рамках Правил выполнения работ по лесовосстановлению, разработали и согласовали в данном ведомстве проект создания лесных культур. Все параметры, указанные в согласованном документе, полностью выполняются. Восстанавливая лес, воспроизводим его в требуемом эквиваленте».

Новый подъемник, который планируется ввести в эксплуатацию на курорте «Роза Хутор» в зимнем сезоне, представляет гондольную канатку нового поколения, способную работать вплоть до показателей силы ветра в 25 метров в секунду. Кабинки рассчитаны на 10 человек, пропускная способность составит 2400 человек в час. Строительство проходило при полном соблюдении строгих природоохранных норм, учитывающих особенности развития туристской инфраструктуры на землях Сочинского национального парка. Для возведения подъемника использовались только участки, на которых разрешена рекреационная деятельность. Здесь не было редких пород деревьев, таких как каштан, груша и орех. На просеке в максимально возможном виде сохранены подрост и подлесок, травянистая растительность. Данный факт поможет избежать риска развития эрозии склона. Из краснокнижных растений в зоне строительства найдено три вида цветов и кустарников: цикламен косский, кандык кавказский, иглица колхидская. Все их экземпляры были пересажены на территории, определенные специалистами Сочинского национального парка. Для того, чтобы компенсировать потерю связанных с деревьями домов птиц на южном склоне Аибги создана специальная сеть искусственных гнездовий. Кроме того, установлены 10 кормовых станций с солонцами для копытных животных, а также фотоловушки для наблюдения за их миграциями и видовым составом.

«Отвечая на вопрос почему компенсационная высадка леса в этот раз произведена в совсем другой части Кубани, скажу, что мы были бы рады сделать это здесь или на другом участке Сочинского национального парка, однако в рамках его действующего лесохозяйственного Регламента, площади для создания лесных культур не предусмотрены, соответственно, возможность для культивации леса отсутствует. Таким образом, не нарушая закон, мы соблюдаем данные административные требования Постановления Правительства и Приказ Минприроды», - подчеркнул Денис Рыльцев.

В соответствии с Программой устойчивого развития, принятой Роза Хутор в 2018 году, курорт реализует различные природоохранные проекты. В ближайших планах – выпуск мальков кумжи, краснокнижного черноморского лосося, в реку Мзымту, на берегах которой расположен курорт.