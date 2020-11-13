«Орлёнок» обновил автобусный парк на сумму 180 миллионов рублей

Во Всероссийском детском центре состоялась официальная презентация новых орлятских автобусов. Их разработка продолжалась около двух месяцев: сначала над проектом трудились специалисты «Орлёнка», затем сотрудники Курганского автобусного завода, который и занимается выпуском транспорта для Центра. В результате были созданы современные автобусы с фирменной орлятской символикой и улучшенными техническими характеристиками.

«Дизайнерский проект» этих транспортных средств был разработан в соответствии с требованиями брендбука «Орлёнка», поэтому новые авто будут выгодно выделяться на фоне остальных, демонстрируя фирменную эстетику. Наши специалисты совместно с профессионалами автобусного завода КАВЗ хорошо потрудились, и уже совсем скоро комфортабельные автобусы повезут юных пассажиров по дорогам Страны Детства. Мы от всей души благодарим Правительство РФ за финансирование проекта. У «Орлёнка» большой и надёжный автопарк, а с новыми автобусами он станет ещё более современным, отвечающим последним техническим требованиям», прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Транспортные средства, вмещающие до 40 человек, оборудованы кондиционерами с индивидуальной разводкой воздуха по пассажирскому салону, аудиосистемой и звуковыми устройствами, подающими автоматические сигналы при движении задним ходом. Кроме того, в автобусах установлен контроль режима труда и отдыха водителей. Среди инноваций светотехника с дневными ходовыми огнями. Они имеют преимущество по сравнению с фарами ближнего света, так как включаются автоматически с запуском двигателя и расходуют в разы меньше энергии. По словам начальника автобазы Центра Эдуарда Милешко, технология была внедрена в устройство автобусов эксклюзивно для «Орлёнка»:

«Ходовые огни отличительная особенность этой модели. Это первые в России автобусы с такой характеристикой. В продаже их пока нет, в таком варианте транспорт выпустили только для нас. Есть и другие технические улучшения, стоят мощные дизельные двигатели серии 530, произведённые на Ярославском моторном заводе. Важно, что это полностью отечественный продукт с неограниченным сроком эксплуатации».

В ходе презентации транспорта директор «Орлёнка» Александр Джеус лично проверил автобусы «в деле», проехав за рулём одного из них по территории Центра, и поделился впечатлениями от тест-драйва:

«Великолепный обзор дороги за счёт больших зеркал, качественная сплит-система, очень мягкое управление великолепные автомобили. Надеюсь, что они долго будут служить «Орлёнку», а наши водители получат удовольствие от своей работы. Уверен, что орлятам в новых автобусах будет комфортно».