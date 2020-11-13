Дети России составляют карту добра

Фото: ВДЦ

В проекте принимают участие ребята 13-16 лет – победители всероссийского конкурсного отбора, проводимого на Федеральном портале координации и учёта добровольческих усилий, а также активизации студентов и школьников на социально значимую деятельность «Карта добра».

На смене орлята осваивают навыки компетенций, важных для управления добровольческими объединениями, посещают лекции о развитии общественной деятельности, знакомятся с технологией создания социальных проектов и готовят собственные программы.

«Всероссийский молодёжный форум «Карта добра» объединяет самых креативных и позитивных ребят, которые занимают активную жизненную позицию и готовы приложить свои силы, знания и умения для помощи окружающим людям. Объединяясь в сильные и творческие команды, они генерируют множество блестящих идей, которые смогут применить в волонтёрской деятельности в своём регионе», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Ведущие эксперты в сфере волонтёрства проведут для орлят семинары и прикладные мастер-классы, на которых юные добровольцы познакомятся с новейшими разработками в области волонтёрского движения России.

Завершением программы станет награждение активных участников Всероссийского молодёжного форума «Карта добра» дипломами и грамотами. Смена проходит с 5 по 25 ноября.

Форум проводится с целью вовлечения молодых людей в волонтёрское движение, а также развитие и поддержание в них гражданской активности.

Организаторы программы: Автономная некоммерческая организация Добровольческий центр «Волонтёр», ВДЦ «Орлёнок».