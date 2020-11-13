В Новороссийске водитель на Mercedes насмерть сбил пешехода

Фото отдела пропаганды БДД

Авария произошла 12 ноября около семи часов утра в станице Раевской. По предварительным данным, 35-летний мужчина со стажем вождения около одного года на Mercedes не справился с управлением.

- Водитель на скорости вылетел с дороги, сбил 53-летнего пешехода. Затем иномарка опрокинулась на крышу. От полученных травм пешеход скончался на месте, а водитель не пострадал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

На дорогах Краснодарского края 12 ноября сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 16 ДТП, в которых два человека погибли и 26 получили ранения различной степени тяжести.