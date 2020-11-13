В Абинске 16-летний подросток пытался убить собственную мать

Расследование дела продолжается

События разворачивались 1 сентября этого года в многоквартирном доме города Абинска по улице Комсомольской. 51-летняя мать с 16-летним сыном часто конфликтовали, но утром этого дня парень не сдержал эмоций и распустил руки. Женщине пришлось податься в бега и просить защиты у полицейских.

- 16-летний подросток стал душить мать. Когда она смогла освободиться и направилась к двери, он схватил семикилограммовую гантель и стал угрожать убийством. Женщина смогла выбежать на улицу и сразу же направилась в полицию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Потерпевшая сняла побои и написала заявление. Сейчас парень обвиняется в покушении на убийство. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.