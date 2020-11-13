16 незаконно построенных объектов выявили в лесах Геленджика

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжаются работы по выявлению и пресечение фактов незаконного строительства на землях лесного фонда. Краевая комиссия, которая посетила Геленджик, выявила в лесах города-курорта 16 объектов капитально строительства. Власти намерены избавиться от этих незаконных строений.

– Все нарушения лесного законодательства должны быть устранены, а причастные к этому лица понесут наказание. При подтверждении факта капитальности дела будут переданы в суд, который далее примет решение о сносе, – акцентировал вице-губернатор Сергей Болдин.

Также в Геленджике выявлены участки, на которых земли лесного фонда пересекаются с землями иных категорий. Такие же факты обнаружены в Новороссийске, Горячем Ключе, а также Туапсинском и Северском районах. Всего около 6,5 тысяч участков отмежеванных с подобными нарушениями.