Как уберечь себя и других: Жителям Кубани рассказали о «золотых правилах» профилактики COVID-19

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Жителям Краснодарского края напомнили «золотые правила» профилактики COVID-19, которые помогут уберечься и от других заболеваний. Все они хорошо известны.

- Это соблюдение масочного режима, ношение перчаток, при этом желательно не трогать руками лицо, особенно после того, как вы снимаете с лица маску, а также избегать массового скопления людей, - рассказала отдела эпиднадзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории регионального Управления Роспотребнадзора Вера Скорбовенко.

За соблюдением масочного режима на Кубани следят совместные рейды сотрудников Роспотребнадзора. По данным ведомства, жители края неохотно пользуются средствами защиты на общественном транспорте.

- В общественном транспорте соблюдается масочный режим в 59% случаев, в торговых точках – в 72% и на различных мероприятиях – в 80% случаев, - рассказала Скорбовенко.

С нарушителями масочного режима проводят беседы, а в случае повторных нарушений составляют протоколы об административных правонарушениях.