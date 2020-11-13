Проект краевого бюджета на трехлетний период внесен в ЗСК

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В Законодательное Собрания официально внесен законопроект «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Как отметил глава региона Вениамин Кондратьев, на 2021 год общий объем доходов краевого бюджета составит почти 289 млрд рублей.

Благоприятный прогноз социально-экономического развития позволил сформировать собственные доходы краевой казны с положительной динамикой.

Основная доля расходной части бюджета, более 95%, будет направлена на реализацию 26 государственных программ. Приоритетом в финансировании по-прежнему остается социально-культурная сфера, на которую планируется направить более70% от всех расходов.

Закон о краевой казне формировался в тот период, когда экономика приходила в себя от последствий локдауна. В условиях выпадающих доходов край мобилизовался и справился с новыми вызовами. Выровнять ситуацию помог и федеральный центр.

- Наша первостепенная задача в новых реалиях, - заявил глава кубанского парламента Юрий Бурлачко. - Не допустить неосвоение средств, выделяемых в рамках реализации государственных программ. Руководители краевых ведомств-главных распорядителей бюджетных средств должны осознать в полной мере персональную ответственность за достижение целевых показателей не только программных мероприятий, но и национальных проектов.

В новом финансовом году будет продолжена работа над укреплением краевой экономики, развитием ее ключевых отраслей и оказанием всесторонней поддержки кубанским предприятиям, а также социальному блоку.