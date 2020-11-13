Чиновники Тимашевского района отдали служебные автомобили врачам поликлиники для выездов к пациентам

Машины будут в распоряжении врачей столько, сколько потребует обстановка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Тимашевского района распорядился передать врачам поликлиники ЦРБ несколько служебных автомобилей администрации, чтобы они могли выезжать к пациентам.

- Они будут использоваться участковыми терапевтами для ежедневных выездов к тем, кто вызвал доктора на дом. Транспорт будет находиться в распоряжении больницы до тех пор, пока это будет необходимо, - сообщил в инстаграме глава муниципалитета Андрей Палий.

Он отметил, что нагрузка на медиков выросла в 3-4 раза и сейчас им не хватает трех машин, которые есть в распоряжении у поликлиники.

Накануне глава Кубани Вениамин Кондратьев на заседании краевого оперативного штаба поручил разработать механизм компенсации врачам затрат на поездки к больным на такси.

- Это будет недешево, но с точки зрения человеческой жизни недорого. Врачей нужно беречь. И мы сможем компенсировать им поездку на дом к больным, – отметил губернатор.