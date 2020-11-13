В Сочи директор предприятия украл деньги, выделенные на реализацию нацпроекта «Образования»

В Сочи возбудили уголовное дело о хищении средств, выделенных на реализацию нацпроекта «Образование». Факт нарушения закона установила прокурорская проверка.

- Установлено, что Юргинский технологический колледж заключил с предприятием из Сочи договор поставки пищевого оборудования для организации образовательного процесса. По условиям договора, организация получила аванс в размере 100 тысяч рублей, однако директор не исполнил свои обязательства и распорядился средствами по собственному усмотрению, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По материалам проверки уже возбудили уголовное дело о мошенничестве, к ответственности привлекли директора организации.