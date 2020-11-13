Редкая птица: Пляжному фотографу с набережной Анапы дали два года за незаконное содержание сокола-балобана

Мужчина предлагал фотографии с хищной птицей

В Анапе прошел суд над 23-летним пляжным фотографом, который предлагал отдыхающим сделать снимки с редкой хищной птицей соколом-балобаном. Мужчину задержали 12 сентября на набережной в поселке Витязево.

После проверки природоохранной прокуратуры возбудили уголовное дело о незаконном содержании с публичной демонстрацией ценных видов диких животных из Красной книги России.

- Согласившись с позицией прокурора, суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Отмечается, что приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.