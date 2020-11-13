Энергообъекты Краснодарского края готовы к отопительному сезону

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Готовность субъектов электроэнергетики подтверждена Приказом Минэнерго «О результатах оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов».

В торжественной обстановке главе «Россети Кубань» Сергею Сергееву документ вручил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Как сообщает компания «Россети Кубань» в рамках масштабной ремонтной программы на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи энергетики отремонтировали 459 силовых трансформаторов, 11 891 км воздушных линий, 2 029 трансформаторных подстанций. Также специалисты расчищено 1 942 гектаров просек от деревьев и кустарников и заменили 6 572 опор ЛЭП.

Все эти меры предприняты для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период зимних пиковых нагрузок.

При подготовке к зиме специалисты компании также полностью сформировали аварийный запас. В резерве – 120 источников электроснабжения общей мощностью 13,1 МВт. На случае нештатных ситуаций в постоянной готовности находятся 392 аварийно-восстановительные бригады (в том числе 22 мобильные), более 1 800 человек производственного персонала и 715 единиц спецтехники.

- Кубань – самый южный и теплый регион России. После завершения курортного сезона приоритетом для нас является успешное прохождение не менее ответственного периода – отопительного сезона. Подготовка к зиме, как и во многих регионах нашей страны, в этом году проходила в условиях жёстких ограничений. Осознавая всю полноту своей ответственности за свет и тепло в домах жителей Кубани и Адыгеи, мы выполнили, а по некоторым показателям и перевыполнили план ремонтной программы. Компания направила почти 3 миллиарда рублей на ремонт и техобслуживание энергообъектов. Средства и силы персонала, вложенные в эту работу – залог надёжности энергоснабжения наших потребителей предстоящей зимой, – отметил генеральный директор ПАО «Россети Кубань» Сергей Сергеев.