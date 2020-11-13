АО «Черномортранснефть» завершило строительство четырех резервуаров на ПК «Шесхарис»

Фото: АО «Черномортранснефть».

АО «Черномортранснефть» завершило строительство четырех резервуаров общим объемом 120 тыс. куб. метров на промышленной площадке (ПП) «Грушовая» в рамках комплексной реконструкции перевалочного комплекса (ПК) «Шесхарис».

Новые стальные резервуары № 19,20,21,22 (РВС-30000), срок службы которых составляет 50 лет, предназначены для хранения светлых нефтепродуктов. РВС представляет собой металлическую конструкцию диаметром 40 м и высотой 22,5 м со стационарной купольной крышей. Емкости снабжены автоматической системой пожаротушения и защищены железобетонной стеной (каре), не допускающей розлива продукта в случае возникновения нештатных ситуаций.

Перед вводом емкостей в эксплуатацию прочность и герметичность корпусов РВС были испытаны гидростатической нагрузкой, на герметичность проверены также сварные швы и патрубки. Целостность стационарной крыши была испытана нагнетанием избыточного давления воздуха. Кроме того, в ходе испытаний была проверена работоспособность понтонов, предназначенных для исключения испарения нефтепродуктов и их возможного возгорания.

Строительство выполнено с целью обеспечения высокого уровня промышленной и экологической безопасности объекта.